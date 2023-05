Verstappen nog zoekende in Monaco, Sainz snelste in eerste (afgebroken) training

Max Verstappen heeft in de Formule 1 de zesde rondetijd neergezet in de eerste vrije training voor de GP van Monaco. Er waren vijf coureurs sneller dan de regerend wereldkampioen.

De snelste ronde was van Ferrari-coureur Carlos Sainz, Nyck de Vries reed de zestiende tijd.

Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez zijn dit seizoen niet te stuiten, maar als er één circuit is waar ze te kloppen zijn, dan is dat het circuit van Monaco.

Smal en lastig te begaan

Het iconische stratencircuit in het prinsendom is ontzettend smal en lastig te begaan, met nauwe bochten en hoekjes waar gevaar op de loer ligt. Inhalen is tijdens de race haast niet te doen, dus een goede kwalificatie zaterdag is cruciaal.

De rondes die in de trainingen gereden worden zeggen daarom iets meer dan op andere circuits. Daar komt bij dat Red Bull dit seizoen niet geweldig is in de kwalificatie.