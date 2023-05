Rus overleeft kwalificaties en staat voor negende keer in hoofdtoernooi Roland Garros

Arantxa Rus heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De beste tennisster van Nederland was in de derde en laatste ronde van de kwalificaties in twee sets te sterk voor de Japanse Moyuka Uchijima: 6-3, 7-6 (4).

Het wordt de negende keer dat de 32-jarige Rus acte de présence geeft in het hoofdtoernooi in Parijs. Als nummer 107 van de wereldranglijst greep ze in april net naast een directe plek in het hoofdschema.

Vorig jaar was ze wel direct geplaatst, maar verloor in de eerste ronde van de Kazachse Elena Rybakina. Haar beste resultaat leverde ze in 2012, toen ze de vierde ronde van het grandslamtoernooi bereikt.

Twee mannen en een vrouw

Rus is enige Nederlandse vrouw die op het Franse gravel meedoet. Bij de mannen komen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor in actie. Beiden beginnen het tweede grandslamtoernooi van het jaar met een partij tegen een qualifier.

Jesper de Jong sneuvelde in de laatste kwalificatieronde door met 6-0, 2-6, 2-6 te verliezen van de Serviër Hamad Medjedovic.

Het tennistoernooi van Roland Garros begint zondag en duurt twee weken.