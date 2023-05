Laatste aflevering Koffietijd is een feit: 'Mutserig, maar ook ondergewaardeerd'

Van de vaginaweken tot gezichtsyoga: Koffietijd schuwde naar eigen zeggen geen enkel onderwerp. Vanochtend was de laatste uitzending. Na ruim dertien jaar kun je niet meer eventjes ontspannen in de morgen met "mutersige gezelligheid, maar ook ondergewaardeerde journalistiek", aldus schrijver Kluun in een ode aan het programma.

Vanwege de lage kijkcijfers (ongeveer 150.000 mensen) werd eind vorig jaar besloten het programma van de buis te halen.

In het RTL 4-programma maakten vandaag verschillende trouwe gasten hun opwachting. Er waren optredens van Karin Bloemen, Edsilia Rombley en Wolter Kroes. Experts op het gebied van lifestyle, mode, gezondheid en de natuur waren te gast om de kijkers voor de laatste keer van advies te voorzien.

Ook was er een videoboodschap van acteur George Clooney waarin hij Quinty, Loretta "and the wonderful team of Coffee Time" bedankte voor hun toewijding en passie. Daarnaast sprak premier Rutte de presentatoren toe.

"Tot mijn grote spijt gaat het programma van de buis. Jullie kwamen bij mensen thuis als goede vrienden binnen om een kopje koffie mee te drinken. Jullie zijn professionals", klonk het in de video van Rutte.

Verborgen interviewkracht

Kluun zei in zijn voorgedragen ode dat het programma niet alleen gezellig is, maar ook echt inhoud heeft. "Onder de deken van koekjes en cappuccino, zat een verborgen interviewkracht. Doordat je op je gemak bent, vertel je meer", vertelde hij over zijn eigen ervaringen. Hij omschrijft zijn bezoeken aan het programma als een warm bad.