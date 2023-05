Onderzoek: vijftigplussers denken niet na over zorg voor later

Vijftigplussers in Nederland denken onvoldoende na over de zorg en aanpassingen die ze later als ouderen mogelijk nodig hebben. Dat komt naar voren uit onderzoek in opdracht van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties.

De brancheorganisatie noemt de resultaten verontrustend omdat zorg steeds schaarser wordt. Het aantal mensen dat in de zorg werkt, stijgt niet mee met het aantal mensen dat zorg nodig heeft als gevolg van de vergrijzing.

"De afgelopen jaren was het vanzelfsprekend dat je ergens terechtkon als je ineens zorg nodig had. Dat is nu niet meer zo", zegt klinisch geriater en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie Esther Cornegé van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Ruim 20.000 mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben, staan momenteel op een wachtlijst.

De resultaten van het onderzoek verbazen haar niet. "Dit is ook wel wat ik terugzie in het ziekenhuis. Op het moment dat er meer zorg nodig is, is dat vaak niet van tevoren geregeld. In ernstige gevallen zien we mensen verwaarloosd het ziekenhuis binnenkomen."

"De zorg van ouderen gaat de komende tijd drastisch veranderen", zei ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Er wordt veel meer van mensen verwacht om zelf iets te regelen." Ze vindt dat ook de overheid mensen daar bewust van moet maken.

Hoe richt je je huis in?

Er zijn verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat Nederlanders meer aan hun oude dag denken. Door erover te praten, maar ook door wensen vast te leggen. Er zijn bijeenkomsten om over 'later' na te denken. Cornegé: "Je denkt dan bijvoorbeeld na over hoe je je huis inricht en of je mensen in de buurt hebt die een oogje in het zeil kunnen houden. Maar ook over welke behandelingen je wil als je in het ziekenhuis komt."

Voor het onderzoek zijn duizend Nederlanders van 16 jaar en ouder ondervraagd. 80 procent van hen heeft niets heeft geregeld voor zorg later. "Vooral mensen van 50 jaar en ouder stellen het gesprek over ouder worden uit", zegt Westerlaken.

'Niet vroeg genoeg beginnen'

Veel mensen vinden zich te jong om over het ouder worden na te denken. "Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met nadenken over de oude dag, zegt Cornegé. "Ook als je jong bent, is het goed om het er met je ouders over te hebben en te vragen wat zij willen."