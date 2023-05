Ruim 11 jaar cel voor doodschieten Bas van Wijk bij horlogediefstal

De 23-jarige Samir El Y. is in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel voor het doodschieten van Bas van Wijk. Ook krijgt El Y. tbs met dwangverpleging. Dat heeft het hof in Amsterdam besloten.

De destijds 24-jarige Van Wijk had El Y. in 2020 aangesproken toen die van een vriend van hem een Rolex probeerde te stelen op een strand in Amsterdam.

Van Wijk kreeg ruzie met El Y., waarbij de dader een wapen trok. Eerst schoot hij Van Wijk in zijn been en daarna in zijn romp. De tweede kogel werd Van Wijk fataal, schrijft de Amsterdamse stadzender AT5.

Vormfout

Eerder had de rechtbank een celstraf van 9 jaar en tbs opgelegd aan El Y. Hij werd toen veroordeeld voor doodslag in plaats van het zwaarder bestrafte gekwalificeerde doodslag. Dat kwam door een fout van het Openbaar Ministerie. Het OM had de datum en plaats van het incident niet vermeld op de tenlastelegging.

Het OM ging in hoger beroep. Het hof veroordeelt de 23-jarige El Y. nu wel voor gekwalificeerde doodslag en legt daarom een hogere celstraf op.