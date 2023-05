Rutten ziet 'heel veel teleurstelling' bij PSV-spelers na vertrek Van Nistelrooij

Interim-trainer Fred Rutten vertelt op de persconferentie van PSV voor het duel met AZ over het vertrek van Ruud van Nistelrooij. - NOS

Binnen de technische staf van PSV waren de afgelopen weken spanningen ontstaan en Rutten en zijn collega-assistent André Ooijer hadden al laten weten na dit seizoen te vertrekken. Rutten noemde de samenwerking met Van Nistelrooij desondanks "goed". Op de vraag wanneer er dan toch een kink in de kabel kwam, ging hij niet in. Contact met Van Nistelrooij "Dat is nu niet relevant, omdat wij zondag tegen AZ moeten presteren. Daar wil ik mijn focus op houden. Ik ken de mechanismes. Als ik er nu antwoord op geef, dan is dat het thema. En het thema is volgens mij niet Fred Rutten. Het thema is hoe wij zondag AZ gaan bedwingen", aldus Rutten, die wel aangaf mee te voelen met Van Nistelrooij. "Ik heb hem niet gesproken, wel via de app. Ik heb ook in die situatie gezeten. Ik weet hoe je je dan voelt als mens. En ik weet ook dat je dan weinig behoefte hebt om iedereen te woord te staan." PSV heeft zondag één punt nodig in de uitwedstrijd tegen AZ om verzekerd te zijn van de tweede plek en de voorrondes van de Champions League. Bij een nederlaag van de Eindhovenaren kan Ajax, als het zondag van FC Twente wint, PSV nog voorbij.

AZ-PSV bij de NOS Alle duels in de slotronde van de eredivisie (waaronder AZ-PSV) zijn zondag vanaf 14.30 uur te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. Samenvattingen staan snel na de wedstrijden online en zijn ook om 19.00 uur te zien in de eredivisie-uitzending op NPO 1.

Van Nistelrooij lichtte woensdagochtend eerst technisch directeur Earnest Stewart in over zijn vertrek en meteen daarna de spelers en de staf. Rutten was, net als de PSV-leiding, totaal verrast. "Het kwam binnen als een bom, ik zag het totaal niet aankomen. Als ik het had gevoeld, had ik hem wel geprobeerd ervan te overtuigen om het niet te doen." De interim-coach heeft sinds woensdag veel gesprekken gevoerd met de spelersgroep. Van tweespalt binnen de selectie heeft hij niets gemerkt.

Interim-trainer Fred Rutten van PSV vertelt over de stemming binnen de spelersgroep na het vertrek van Ruud van Nistelrooij. - NOS