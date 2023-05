Belgische hulpverlener vrijgelaten uit Iraanse cel en op weg naar België

De Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele is vrijgelaten uit een Iraanse cel. België en Iran hebben een akkoord bereikt over een gevangenenruil, meldt de Belgische regering aan de Vlaamse publieke omroep VRT.

Het akkoord kwam tot stand na bemiddeling door Oman. Vandecasteele is onderweg naar België.

In februari vorig jaar werd Vandecasteele aangehouden en begin dit jaar werd hij veroordeeld tot 40 jaar celstraf en 74 zweepslagen. De hulpverlener werd veroordeeld voor spionage, samenspannen met de Verenigde Staten tegen Iran, geldsmokkel en witwassen.

De Belgische regering sprak over een schijnproces, en ook Vandecasteele heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Vandecasteele werkte voor de humanitaire non-profitorganisatie Relief International.

Vandecasteele werd gisteravond al overgebracht naar Oman, waar hij werd opgevangen door Belgische militairen en diplomaten, meldt premier De Croo.

Ruil met terrorist

Het Nieuwsblad meldt dat de Belg is geruild voor de Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die in 2021 in België twintig jaar cel kreeg voor betrokkenheid bij een verijdelde aanslag op een bijeenkomst van een Iraanse oppositiegroep. De VRT zegt dat het nog niet duidelijk is met wie de Belg is geruild.

Het Grondwettelijk Hof in België heeft in maart een verdrag goedgekeurd dat de ruil mogelijk maakt, waarop Iran zei open te staan voor de ruil. "Daarna kwam alles in een stroomversnelling", schrijft het Nieuwsblad.

'Opluchting voor familie'

"Zijn terugkeer is een opluchting, voor zijn familie, vrienden en collega's", zegt De Croo. "Ik wil ook hier, persoonlijk en namens de hele regering, hulde brengen aan de moed en de kracht van zijn familie."