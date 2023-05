Vanavond op tv: Toekomst van de ouderenzorg • Leegstand woningen

Nederlanders denken nauwelijks na over hun toekomstige oude dag, blijkt uit onderzoek van de branchevereniging. Meer dan de helft van Nederland praat ook nooit met anderen over hun eigen oude dag. En dat moet wel, vindt minister Conny Helder van Langdurige Zorg. Ze schuift aan in de studio.

Leegstaande woningen

Het is een moeilijk te begrijpen fenomeen in tijden van grote woningnood: woningen die langer dan een jaar leegstaan. Volgens het CBS was dit in 2022 bij 60.000 woningen het geval. Gemeenten willen de leegstand aanpakken, maar dat is in de praktijk nog niet zo makkelijk. Bovendien vinden veel gemeenten het niet de moeite er ambtenaren op te zetten.