Werkstraffen voor dodelijke ontgroening in België

Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft werkstraffen van 225 tot 300 uur opgelegd aan achttien leden van een Belgische studentenvereniging voor een uit de hand gelopen ontgroening. Daarbij kwam de 20-jarige student Sanda Dia vijf jaar geleden om het leven. Ze moeten ook een geldboete van 400 euro betalen.

Er waren straffen tot ruim 4 jaar cel geëist.

De preses van het dispuut en een ander dispuutlid kregen de hoogste werkstraffen voor hun aandeel in de ontgroening. De rechter acht alle achttien leden schuldig aan onopzettelijke doding en mensonterende behandeling. Ze werden vrijgesproken van het toedienen van schadelijke stoffen met de dood als gevolg.

Ook zijn ze niet schuldig bevonden aan 'schuldig verzuim'. Daarvan is sprake als iemand nalaat een ander te helpen die in groot gevaar verkeert, terwijl dat wel kon.

Er moeten ook schadevergoedingen worden betaald aan de vader en de broer van het slachtoffer.

De achttien leden van het Leuvense studentendispuut Reuzegom stonden terecht voor de dood van Sanda Dia, die op 3, 4 en 5 december 2018 een reeks beproevingen moest ondergaan om lid te worden van het dispuut.

Comazuipen

De ontgroening van Dia en andere 'schachten' zoals de aspirant-leden werden genoemd, begon met veel drank. Dia moest liters gin drinken, en kreeg geen water. Volgens een van de verdachten was het de bedoeling dat de jongens "zichzelf in coma zouden zuipen". Een dag later kon Sanda Dia nog amper op zijn benen staan, maar werd toch meegenomen naar een blokhut op een terrein bij Vorselaar, zo'n 50 kilometer van Leuven.

Daar moesten de jongens in een zelf gegraven put gaan zitten, gemalen muizen en levende goudvissen eten en liters zoute visolie drinken terwijl er emmers ijskoud water over hen heen werden gegooid.

De onderkoeling en zoutvergiftiging werden Sanda Dia uiteindelijk fataal. Hij raakte buiten bewustzijn met een veel te hoog zoutgehalte in zijn bloed en een lichaamstemperatuur van 27,2 graden. Enkele uren later werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar stierf hij twee dagen later aan orgaanfalen. De studentenclub werd kort daarna ontbonden.

Veel verontwaardiging

De fatale ontgroening leidde tot grote verontwaardiging in België, ook omdat het om de dood van een zwarte jongen ging tijdens een studentendoop door witte studenten, veelal zonen van advocaten, rechters, politici en artsen.

De verdachten stonden vorig jaar ook al terecht, toen voor de rechtbank van Hasselt. Die zaak werd stilgelegd, omdat de voorzitter vond dat ze niet goed kon oordelen over de hele meerdaagse ontgroening, maar alleen over het laatste fatale deel. Na bezwaar van de familie en de Belgische justitie is de zaak nu behandeld door het Antwerpse hof van beroep.