Medvedev verdedigt volgend jaar titel in Rotterdam: 'Hij is dol op Nederland'

"We wilden heel graag de kampioen van de afgelopen editie halen en zijn heel blij dat dat gelukt is, zeker gezien zijn zegereeks na Rotterdam", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. "Daniil Medvedev is dol op Nederland en wil graag zijn titel verdedigen."

Daniil Medvedev keert volgend jaar terug in Rotterdam om zijn titel bij het ABN Amro-tennistoernooi te verdedigen. Het toernooi in Rotterdam wordt in 2024 gehouden van 10 tot en met 18 februari.

In de finale van de vijftigste editie is de Russische nummer elf van de wereld met 5-7, 6-2, 6-2 te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner. - NOS

Medvedev won dit seizoen naast het toernooi in Rotterdam ook in Doha, Dubai, Miami en Rome. Hij staat momenteel tweede op de wereldranglijst. Vanaf komende week komt de Rus in actie op het grandslamtoernooi van Roland Garros.

Volgens Krajicek heeft Medvedev met zijn winst in Rome laten zien dat hij ook op gravel tot de wereldtop behoort: "Hij is voor mij zeker een van de favorieten voor Roland Garros. Het zou mij niet verbazen als hij later dit jaar weer de nummer 1 van de wereld is."