Wonen met een wow-factor: VS doet vuurtorens van de hand

Eentje ligt op een rif dat in 1614 door een Nederlandse kapitein in kaart werd gebracht bij New York. Een ander biedt een prachtig uitzicht op de stad Cleveland, maar is alleen per boot te bereiken. Bij de derde zou een verdronken vuurtorenwachter nog altijd rondspoken.

De Amerikaanse overheid wil af van tien vuurtorens. Sommige zijn in de algemene verkoop, andere kunnen gratis worden overgenomen als ze maar een publieke functie behouden. De meeste torens zijn meer dan een eeuw oud.

Omdat moderne technologie als gps tegenwoordig veel taken heeft overgenomen, stoot de Amerikaanse overheid regelmatig vuurtorens af. Sinds 2000 zijn er een stuk of 80 overgedragen aan lagere overheden of stichtingen en 70 verkocht. Sommige zijn nu bijvoorbeeld ingericht als woning.