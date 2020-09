Dringend advies van kabinet maakt voor winkels weinig verschil

De meeste winkels zullen hun klanten niet verplichten om een mondkapje te dragen, nu het kabinet het dringende advies geeft om dat in publieke binnenruimten wel te doen. "We doen een vriendelijk verzoek aan onze klanten", zegt een woordvoerder van een drogisterijketen. "Mensen die geen mondkapje dragen, gaan wij niet weigeren."

De medewerkers van de keten gaan wel mondkapjes dragen, net als die van veel andere winkelbedrijven. Ook bij die bedrijven is er weinig animo om mensen zonder mondkapje de toegang te weigeren. "Zolang er geen handhaving of toezicht is door goed opgeleide handhavers zijn we afhankelijk van de goede wil van onze klanten", laat een warenhuisketen weten.

Winkelpubliek in Den Haag reageert over het algemeen positief op het advies van het kabinet: