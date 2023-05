Poker, junkfood en ijshockey: het wonderlijke NHL-verhaal van 'Ironman' Kessel

Kessel verloor nog nooit een finaleserie, maar de laatste weken is er weinig tot niets van hem vernomen. Waar is hij?

Maar sinds kort is er iets mis in Vegas. Op 24 april, in de vijfde wedstrijd tegen Winnipeg Jets in de play-offs, ontbrak Kessel opeens in de wedstrijdselectie, maar in zijn afwezigheid staan de Golden Knights met een 3-1 voorsprong tegen Dallas Stars inmiddels wel op de drempel van de Stanley Cup Finals.

Hij oogt als de loodgieter in een Amerikaanse comedyserie en is verslaafd aan hotdogs en ander junkfood. In zijn vrije tijd zit hij het liefst met een biertje aan de pokertafel. En toch is er geen ijshockeyer in de NHL zo betrouwbaar als Phil Kessel.

In een voorlichtingsfilmpje uit 2017 vertelde hij erover. "Ik voelde in mijn broek en dacht: damn, ik voel iets geks." De bobbel bleek een tumor: Kessel had teelbalkanker. "Ik kan me niet herinneren of ik die avond gewoon gespeeld heb, maar ik denk het wel."

Als jochie in Madison, Wisconsin wist Kessel niet beter dan dat hij een ijshockeyer was. Als tiener behoorde Kessel al tot de grootste talenten van de Verenigde Staten. Niet voor niets werd hij in 2006 als vijfde gekozen door Boston Bruins. Maar al in zijn eerste maanden in Boston werd hij getroffen door het noodlot.

Het antwoord is eenvoudig en mysterieus tegelijk. De simpele reden is dat coach Bruce Cassidy het niet in hem ziet zitten. Kessel heeft namelijk een broertje dood aan verdedigen, terwijl Cassidy het succes van zijn ploeg juist baseert op de bereidheid om je voor elk schot te werpen. En de resultaten geven de coach gelijk.

Een maand na zijn operatie stond Kessel alweer op het ijs in de NHL en in de drie seizoenen die volgden werd hij een van de topscorers van de Bruins. Dat werd hij ook in Toronto, waar hij zijn carrière een vervolg gaf bij de Maple Leafs, al kende hij daar een valse start.

Kessel had het seizoen voordien de play-offs gespeeld met een schouderblessure en door de noodzakelijke operatie miste hij het begin van het seizoen 2009/2010. Maar dat was meteen de laatste wedstrijd die hij miste.

'The boy next door'

In Toronto kreeg Kessel de reputatie van een luie speler, die de voorkeur gaf aan hotdogs en koekjes boven trainingen. Of die aantijgingen nu terecht waren of niet, zijn populariteit werd alleen maar groter. Kessel was 'the boy next door', die toevallig ook nog eens heel goed kon ijshockeyen.

Dat vond ook de Amerikaanse ijshockeybond, die hem selecteerde voor de Olympische Spelen van Vancouver en Sotsji. In 2010 ging hij ten onder in de finale tegen gastland Canada en in 2014 grepen de Amerikanen net naast een medaille.