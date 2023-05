37 arrestaties bij internationale actie tegen drugs- en wapenbende

Met invallen in Nederland en zes andere Europese landen heeft de politie woensdag een internationale drugs- en wapenbende opgerold. 37 verdachten zijn opgepakt, onder wie iemand die als de leider van de bende wordt gezien.

In Nederland ontdekte de politie van Rotterdam een garage waarin cocaïne was opgeslagen. Bij invallen in Kroatië, Duitsland, Italië, België, Slovenië en Bosnië-Herzegovina werden meer drugs gevonden, in totaal tientallen kilo's cocaïne, heroïne, amfetaminen en wiet met een straatwaarde van bijna 3,5 miljoen euro.

Volgens de Kroatische politie, die de operatie leidde, werd Nederland gebruikt als doorvoerhaven: drugs werden uit Turkije en Montenegro ingevoerd, hier versneden en naar andere Europese landen gesmokkeld.

Wapenarsenaal

Op andere plekken troffen agenten twintig kilo explosieven aan en achttien vuurwapens, waaronder twee machinegeweren en ruim 2500 stuks munitie. Ook werden er politie-uniformen en valse identiteitspapieren gevonden en anderhalve ton cash.

Europol kwam de bende op het spoor na het ontcijferen van versleutelde chatberichten tussen de verdachten. De 37-jarige Bosniër die de bende zou leiden, zit een straf van 4 jaar uit in Italië en zou vanuit de gevangenis leiding hebben gegeven aan de activiteiten.

De politie van Kroatië gaf deze beelden vrij van een inval: