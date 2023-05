Celtics brengt achterstand op Miami terug en kan nog altijd geschiedenis schrijven

Boston Celtics mag nog altijd hoop houden op een plaats in de NBA-finale. De ploeg won thuis met 110-97 van Miami Heat en bracht daarmee de achterstand in de finale van de Eastern Conference terug tot 2-3.

De Celtics kunnen door de overwinning nog altijd historie schrijven, want nog nooit ging een ploeg in de NBA na een 3-0 achterstand door (tijdens de conferencefinales is het een best of 7-serie).

'Geef ons niet nog een overwinning'

Boston bleef in het vijfde duel altijd aan de goede kant van de score. Derrick White maakte 24 punten, onder meer na zes rake driepunters. Marcus Smart was goed voor 23 punten en Jayson Tatum en Jaylen Brown voegden daar 21 punten aan toe.

Brown noemde de overwinning een teamprestatie. "Dit is geweldig. Miami heeft ons nu twee overwinningen gegund, geef ons er niet nog een", sprak hij waarschuwend. Het zesde duel is zondagnacht in Miami.