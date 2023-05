Brand op een schip bij Delfzijl onder controle, chemiepark tijdelijk ontruimd

De brand op een schip in Farmsum is onder controle. Vanmorgen brak brand uit op het schip in de buurt van het chemiepark van Delfzijl. Bij de brand raakte niemand gewond.

Op een schip in Farmsum is brand uitgebroken. Het schip ligt vast aan een steiger in de buurt van het chemiepark van Delfzijl. Niemand is meer aan boord, meldt de brandweer. - NOS