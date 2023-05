Brand op een schip bij Delfzijl, chemiepark tijdelijk ontruimd

Op een schip in Farmsum is brand uitgebroken. Het schip ligt in de buurt van het chemiepark van Delfzijl. Niemand is meer aan boord, meldt de brandweer. Ook is niemand gewond geraakt. Een deel van het chemiepark werd tijdelijk ontruimd, personeel mocht niet aan het werk en vrachtwagens mochten het terrein niet op. Het zeehavenkanaal is gestremd voor scheepvaart. Aan boord van het schip ligt vloeibare bitumen, een materiaal dat onder meer gebruikt wordt voor het bedekken van daken, schrijft RTV Noord. Om te voorkomen dat de brand overslaat naar de aanlegsteiger is besloten het schip los te trekken van de wal. Het wordt naar een ander deel van de haven gesleept.

De brand veroorzaakt veel rook. De brandweer is groot uitgerukt en adviseert mensen ramen en deuren te sluiten. Ook is een NL-alert verstuurd naar mensen die in de buurt van de brand zijn. Op het chemiepark van Delfzijl worden grondstoffen zoals zout en aardgas omgezet in allerlei andere stoffen. Chemische processen vinden plaats op het industrieterrein.