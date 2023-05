Nooddeur Zuid-Koreaans vliegtuig gaat open vlak voor landing

In een vliegtuig van de Zuid-Koreaanse vliegmaatschappij Asiana Airlines is vlak voor de landing een nooddeur opengegaan. Het vliegtuig met 194 mensen aan boord was onderweg naar het vliegveld van Daegu en kon daar veilig landen. Geen van de passagiers raakte gewond.

Wel raakte een aantal passagiers in paniek; zij zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de deur open kon gaan is niet duidelijk. Een passagier die bij de deur zat, zei dat hij de deurhendel had aangeraakt. De politie doet onderzoek.

Als een vliegtuig in volle vlucht is, is het onmogelijk om de deuren te openen vanwege de gecontroleerde luchtdruk in het vliegtuig. Hoe hoog het vliegtuig vloog toen de deur openging is niet duidelijk.