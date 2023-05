Deur Zuid-Koreaans vliegtuig opent vlak voor landing, passagier gearresteerd

Op een foto van het vliegtuig na de landing is een nooddeur te zien die open staat. Dat is mogelijk de deur die is opengetrokken:

Wel raakte een aantal passagiers in paniek; zij zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de deur open kon gaan is niet duidelijk.

In een vliegtuig van de Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Asiana Airlines is vlak voor de landing een deur opengegaan. De politie heeft een 33-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt aan de deurhendel te hebben getrokken.

Als een vliegtuig in volle vlucht is, is het onmogelijk om de deuren te openen vanwege de gecontroleerde luchtdruk in het vliegtuig. Hoe hoog het vliegtuig vloog toen de deur openging is niet duidelijk.

Er zijn daarom nog veel onbeantwoorde vragen , zegt Joris Melkert, universitair docent Luchtvaart- en Ruimtetechniek aan de TU Delft. "Het zou kunnen dat de deur al niet helemaal goed was afgesloten. Het kan een technisch probleem zijn. En dan heb je nog de vraag of het met opzet is gedaan. Dat de man is aangehouden, zegt natuurlijk wel wat. Eén ding is zeker: dit is niet normaal."

Nooit sterk genoeg

Wanneer een deur weer kan worden geopend, ligt aan de instellingen van de drukregeling. "De druk wordt geleidelijk weer normaal hoe dichter een vliegtuig weer bij de grond komt. Maar dan heb je nog steeds de luchtstroom die de deur dichthoudt."

Volgens Melkert moet het toestel in ieder geval zeer laag hebben gevlogen. "Dat is hoogstens een paar honderd meter geweest. Als je hoger zit ben je gewoon nooit sterk genoeg om dit voor elkaar te krijgen."

Maar dan nog krijg je een deur niet zomaar open, zegt de luchtvaartdeskundige. "Zo'n deur is tijdens de vlucht vergrendeld. Je moet echt je best doen om hem open te krijgen. Maar goed, normaal gesproken probeert niemand dit. Misschien zijn we nu iets tegengekomen waarvoor een nieuwe technische oplossing bedacht moet worden om ook dit in de toekomst te voorkomen."