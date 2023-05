Strengere regels voor onveilige producten van buiten de EU

Consumenten worden voortaan beter beschermd tegen onveilige producten van buiten Europa. De EU heeft de regels daarover aangescherpt en minister Micky Adriaansens van Economische Zaken gaat ze ook in Nederland invoeren.

Volgens haar zijn de aanpassingen nodig, omdat in landen buiten de EU niet dezelfde eisen gelden voor de veiligheid van producten en de bescherming van consumenten als in de EU. Online platforms zijn de afgelopen jaren steeds meer producten uit bijvoorbeeld China en Amerika direct aan Europese consumenten gaan verkopen. "Dit heeft niet alleen geleid tot oneerlijke concurrentie voor Nederlandse ondernemers, maar ook tot meer onveilige of illegale producten die in de EU niet verkrijgbaar of toegestaan zijn", zegt de minister.

Ze wijst er ook op dat consumenten vaak lastig met verkopers van buiten de EU in contact kunnen komen.

Aansprakelijk

Binnenkort moet een fabrikant die in Europa spullen verkoopt ook in de EU een vestiging hebben óf een vertegenwoordiger die aansprakelijk is voor de veiligheid van een product. Anders mag het product niet in de EU worden verkocht.

De aanscherpingen gelden zowel voor spullen die te koop zijn in fysieke winkels als voor online platforms. Daardoor moeten uiteindelijk minder producten op de markt komen die brandgevaarlijk zijn of op een andere manier schadelijk voor de gezondheid.

Als een aankoop onveilig is, moet de verkoper straks voor dezelfde prijs een veilig vervangend product aanbieden, óf de aankoop zo herstellen dat die wél veilig is óf het aankoopbedrag terugbetalen.