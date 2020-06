Robben (36) wil comeback maken bij FC Groningen

Robben maakte in 2000 zijn profdebuut bij de Trots van het Noorden. Twee jaar later maakte hij de overstap naar PSV. In zijn periode bij de Eindhovense club werd Robben ook voor het eerst uitgenodigd voor het Nederlands elftal.

Arjen Robben wil zijn comeback maken op het voetbalveld. De 36-jarige vleugelaanvaller is al wekenlang in training om bij de start van het nieuwe seizoen aan te kunnen sluiten bij de selectie van FC Groningen.

Met Bayern won hij onder meer acht keer de landstitel, vijf keer de beker. Drie keer speelde hij de finale van de Champions League. Zijn hoogtepunt was ongetwijfeld het puntertje in de 89ste minuut waarmee hij in 2013 Bayern de zege bezorgde in de finale tegen Borussia Dortmund. Vorig jaar zette hij een punt achter zijn carrière.

Robben was op 12 juni nog te bewonderen op het trainingsveld van Bayern München, maar toen drukte hij zelf nog de geruchten over een rentree de kop in. "Ik ben Bayern zeer dankbaar dat ik mag blijven trainen op het trainingscomplex", zei Robben tegen het Duitse Sport1, "maar een comeback voor de club is 100 procent uitgesloten."

'Aan inzet en motivatie zal het niet liggen'

Het is nu toch weer gaan kriebelen bij Robben. "Of het lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen", aldus Robben op de website van de Groningse club.

FC Groningen zal morgen op een persconferentie een uitgebreide toelichting geven op het traject dat Robben momenteel bewandelt.