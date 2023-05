Japanse politie arresteert verdachte van dodelijke schiet- en steekpartij

In Japan is een verdachte aangehouden van de schiet- en steekpartij die gisteren vier mensen het leven kostte. De 31-jarige man had zich twaalf uur lang met een wapen verschanst in het huis van zijn vader voor hij werd opgepakt.

Onder de doden zijn twee politieagenten. Ze waren afgekomen op een melding dat de man een vrouw achternazat, die ten val kwam waarna hij op haar instak. De agenten nam hij onder vuur. Zij en de vrouw zijn in het ziekenhuis overleden.

Het vierde slachtoffer van de schiet- en steekpartij was een oudere vrouw. Zij lag gewond bij het huis waar de man zich schuilhield. Ook zij is overleden.

De verdachte gebruikte waarschijnlijk een jachtgeweer en droeg camouflagekleding, een hoed, een masker en een zonnebril.

"Dit is een gruwelijke misdaad die grote angst heeft veroorzaakt bij de inwoners van de prefectuur en de samenleving als geheel", zei het hoofd van de politie op een persconferentie.

Strenge wapenwetgeving

Het geweld in Nakano, in de prefectuur Nagano in het midden van Japan, begon gisteren rond 16.30 uur plaatselijke tijd. De verdachte is de zoon van de voorzitter van de gemeenteraad, zegt de publieke televisiezender NHK. De moeder en tante van de verdachte waren in de woning toen hij zich daar opsloot, maar wisten te ontsnappen.

Dit soort geweld komt niet vaak voor in Japan. Het land kent een strenge wapenwetgeving en mensen die een vuurwapen willen, moeten aan allerlei eisen voldoen. De verdachte had wel een vergunning voor het jachtgeweer, zeggen autoriteiten. Een motief voor het geweld is nog niet bekend.