Van Gerwen is dartslegende Taylor voorbij in Premier League: 'Interesseert me niets'

Hij voorspelde het een dag eerder al. "Als Michael van Gerwen morgenavond komt opdagen, krijgt de rest het lastig." En of Van Gerwen op kwam dagen. Met groots machtsvertoon won de darter de Premier League. De eerste won hij in 2013 en elf edities later staat de totaalscore op het indrukwekkende cijfer zeven. Hij is de levende, maar gepensioneerde dartslegende Phil Taylor voorbij. "Dat interesseert me niets", aldus Van Gerwen, met de gewonnen trofee naast hem. "Nee, echt helemaal niets. Nog niet misschien. Volgend jaar heb ik er waarschijnlijk acht!", zei hij op zijn gebruikelijke manier vol zelfvertrouwen op de persconferentie na afloop. "Records zijn er nou eenmaal om verbroken te worden." 'Staat me tegen' 'Mighty Mike' dacht op het podium van de O2 Arena in Londen geen seconde aan het record, al werd hij er dus na afloop steeds mee geconfronteerd. "Dat staat me tegen", reageerde hij fel. "Mensen maken er een dingetje van, maar wat heeft het voor nut? Het zorgt alleen voor extra druk als je je daarmee bezig gaat houden."

Van Gerwen is weer eens de beste. Tijdens de reguliere speelrondes van de competitie, na het WK de grootste titel, viel hij de laatste weken ver terug. Maar goed, plaatsing voor de finale was na een sterk begin tijdens de eerste paar speelavonden dan ook snel binnen. Op de overvolle dartskalender is het voor een speler van het kaliber Van Gerwen vooral een kwestie van pieken. Het zijn avonden zoals deze, voor ruim 11.000 uitzinnige dartsfans, waar hij zichzelf extra voor kan opladen. Dertiger uit Vlijmen In de catacomben van de O2 Arena hangen portretten van Prince, Lionel Richie, Robbie Williams en One Direction. Normaal zijn het de artiesten die de zaal doen schudden. Op deze donderdagavond was een dertiger uit Vlijmen de schuldige. "Ik weet op het juiste moment toe te slaan", zei hij met glinsterende ogen en een grijns op zijn gezicht. "Dat heb ik vorig jaar gedaan (toen hij de Premier League won in Berlijn, red.) en dat doe ik dit jaar weer. Ik heb er een abonnement op." Eerst versloeg hij Michael Smith, van wie hij in januari de WK-finale nog verloor, met meer overtuiging dan de einduitslag (10-8) doet vermoeden. Van Gerwen miste kansen op een grotere uitslag, kreeg hier en daar nog een tikje van Smith, maar incasseerde, stond op en ging verder met rammen.

Michael van Gerwen met de Premier League-titel - PDC

"Ik voelde al snel dat ik er lekker in zat. Ik zette Smith gelijk onder druk, haalde hoge scores en gooide goede finishes. Ik kon hem pijn doen op de juiste momenten", blikt Van Gerwen terug op de halve eindstrijd. In de finale tegen Gerwyn Price, de man in vorm, was de Brabander ontketend. Hij liep al snel uit naar een 7-2 voorsprong. Uiteindelijk maakte hij het af met 11-5. Duidelijke cijfers die Van Gerwen omgerekend zo'n 316.000 euro opleveren.

Michael van Gerwen staat de pers te woord - Dave Allen/PDC