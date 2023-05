Wekdienst 26/5: Uitspraak in fatale Belgische ontgroeningszaak • Laatste aflevering Koffietijd

Eerst het weer: het wordt een vrij zonnige voorjaarsdag. De temperatuur stijgt naar 15 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuidoosten bij een matige, aan zee soms vrij krachtige noordoostenwind.

Goedemorgen! Vandaag doet de rechter in België uitspraak in de zaak rond een uit de hand gelopen ontgroening. En Koffietijd stopt dertien jaar na de doorstart van het tv-programma.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechter in België doet uitspraak in de zaak van een student die vijf jaar geleden overleed tijdens een uit de hand gelopen ontgroening. Achttien leden van een dispuut horen of ze schuldig zijn aan de dood van de toen 20-jarige Sanda Dia.

Het gerechtshof in Amsterdam doet om 11.00 uur uitspraak in de zaak van de 23-jarige Samir El Y., die wordt verdacht van het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk op een strandje bij Nieuwe Meer in augustus 2020. Hij werd eerder veroordeeld tot negen jaar cel en tbs.

Het RTL 4-programma Koffietijd stopt dertien jaar na de doorstart. De ochtendtalkshow wordt vanwege teleurstellende kijkcijfers van de buis gehaald. De laatste uitzending is vanaf 10.00 uur te zien.

Vandaag is ook de laatste uitzending van Nederland in Beweging met Olga Commandeur. Ze was bijna een kwart eeuw in het programma te zien.

Op evenementenlocatie Capital C in Amsterdam worden voor de eerste keer de Pan Asian Awards uitgereikt. Daarbij worden talentvolle Aziatische Nederlanders geëerd die werkzaam zijn in de culturele, commerciële en publieke sector.

Ajax houdt vanaf 15.30 uur een buitengewone vergadering van aandeelhouders in de Johan Cruijff Arena. Er wordt besloten over de voordracht van Jan van Halst als lid van de raad van commissarissen als vervanger van Danny Blind. Ook wordt het voorstel over de beoogde vergoedingen voor de leden van de rvc behandeld.

Wat heb je gemist?

Een op de zes scholen in Nederland heeft zich aangemeld voor gratis maaltijden of voor andere voedselsteun aan leerlingen. Het gaat in totaal om 1302 scholen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Het project is opgezet door het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis, omdat lang niet alle scholieren met een gevulde maag in de klas zitten. Leerlingen krijgen via het project een maaltijd op school of een boodschappenkaart waarmee ouders of verzorgers ontbijt voor hun kind kunnen kopen. Het ministerie van Onderwijs heeft voor dit jaar 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voedselsteun aan zo'n 300.000 leerlingen.

Een school komt in aanmerking voor de gratis maaltijden als ten minste 30 procent van de scholieren uit een gezin komt met een laag inkomen. De meeste deelnemende scholen staan in Zuid-Holland en Noord-Holland.

Ander nieuws uit de nacht:

F-16-trainingen beginnen deze zomer met tien Oekraïners: Later zullen meer Oekraïners getraind worden. "Maar je kunt niet heel groot beginnen. Je moet ook gewoon zien wat voor vlees je in de kuip hebt", zegt commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim.

Veerboot Maassluis-Rozenburg stopt plots met varen, roeiclub springt bij: De exploitant van de veerdienst heeft faillissement aangevraagd en stopte er per direct mee. Daardoor strandden reizigers bij de aanlegsteigers.

Bewoners verpleeghuis Zaandam geëvacueerd vanwege brandende tuinmeubelen: De brand is inmiddels uit en het pand is door de hulpdiensten geventileerd.

En dan nog even dit:

In een deel van het centrum van Amsterdam mag op straat geen joint meer opgestoken worden. Bewoners van de binnenstad klagen over de overlast en de hoeveelheid toeristen. Maar zelf zijn ze sceptisch over het nieuwe verbod.

"Het is een druppel op een gloeiende plaat":