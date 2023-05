Lijden Verstappen en Pérez in de straten van Monaco hun eerste nederlaag?

"Onze auto is gebouwd voor snelle circuits", zegt Verstappen. "Dat wil ik graag. Maar het gevolg is wel dat hij niet ideaal is voor Monaco."

Max Verstappen schreef in 2021 geschiedenis in Monaco. Hij won de race op het iconische stratencircuit en greep daardoor voor het eerst de leiding in het wereldkampioenschap Formule 1.

Voor Pérez was uitgerekend Monaco een jaar geleden het hoogtepunt van zijn F1-loopbaan. Hij profiteerde in de regen van strategische flaters bij Ferrari. "Mijn droom kwam uit. Dit is naast je thuisrace dé grand prix die elke F1-coureur een keer wil winnen. Ik ben dolgelukkig dat mij dat is gelukt, maar het is ook verslavend. Nu wil ik weer als eerste over de streep."

"Het wordt een lastige missie", vult Pérez aan. "Dit is op papier misschien wel het circuit dat ons het minst ligt. We krijgen het hier zwaar. Andere teams zijn hier beter."

Of dat lukt hangt vooral af van de zaterdag. Immers: in de straten van Monte Carlo is inhalen meer dan lastig. Poleposition veroveren op zaterdagmiddag is de sleutel naar de zondagse champagnedouche in het prinsdom, weet Pérez. "Elke coureur is dol op deze zaterdag. De mooiste kwalificatie van het seizoen. Heel moeilijk: als je te veel risico neemt, hang je in de muur en als je te weinig riskeert, ben je te langzaam. Foutjes liggen overal om de hoek."

Underdogrol

Juist in de Monaco-kwalificatie ziet Red Bull Racing kapers op de kust. "We weten dat we een auto hebben die het in de races op bijna alle circuits goed gaat doen, maar dat ene snelle rondje op zaterdag is niet ons sterkste punt", analyseert WK-leider Verstappen.

"Ik hou rekening met Ferrari. Zij kunnen ons verslaan", zegt de regerend kampioen. "Charles Leclerc is hier altijd erg snel. Carlos Sainz ook. De Aston Martin ligt goed in de bochten, dus Fernando Alonso maakt hier ook kans. En Mercedes heeft de auto flink veranderd, dus misschien doen zij ook wel mee. Het is moeilijk in te schatten wat die update hen oplevert."