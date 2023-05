Ruim 1300 scholen melden zich aan voor gratis maaltijden

Een op de zes scholen in Nederland heeft zich aangemeld voor gratis maaltijden of voor andere voedselsteun aan leerlingen. Het gaat in totaal om 1302 scholen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Het project is opgezet door het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis, omdat lang niet alle scholieren met een gevulde maag in de klas zitten. Leerlingen krijgen via het project een maaltijd op school of een boodschappenkaart waarmee ouders of verzorgers ontbijt voor hun kind kunnen kopen.

Het ministerie van Onderwijs heeft voor dit jaar 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voedselsteun aan zo'n 300.000 leerlingen.

Op school of thuis

Een school komt in aanmerking voor de gratis maaltijden als ten minste 30 procent van de scholieren uit een gezin komt met een laag inkomen. De meeste deelnemende scholen staan in Zuid-Holland en Noord-Holland. Die provincies hebben respectievelijk 387 en 238 aanmeldingen.

Twee derde van de scholen die zich hebben aangemeld kiezen voor gratis maaltijden op school. Daarvoor krijgen ze 9 euro per leerling per week. Scholen mogen zelf kiezen hoe ze dat invullen. Zo kunnen vrijwilligers ontbijt of lunch komen maken, of een cateringbedrijf inhuren.

Boodschappenkaart

Een andere optie is een boodschappenkaart, waarmee een kind 11 euro per week krijgt waarmee boodschappen kunnen worden gedaan. Op scholen waar gebruik wordt gemaakt van die kaart benadert de school de ouders of verzorgers van de leerlingen, met hulp van het Rode Kruis. De eerste kaarten zijn al uitgedeeld. Inmiddels hebben zo'n 3000 leerlingen al een boodschappenkaart ontvangen.

"We zijn blij met het programma, voldoende eten is een basisvoorwaarde voor leren", zegt Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds." Maar onze ambitie reikt verder. Dat alle kinderen een bed hebben, of muziekles kunnen volgen. We steken als Jeugdeducatiefonds daarom graag veel tijd, geld en energie in het werken aan gelijke kansen voor alle kinderen en dat gaat niet op een lege maag."