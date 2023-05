Veerboot Maassluis-Rozenburg stopt plots met varen, roeiclub springt bij

De veerboot tussen Maassluis en Rozenburg is gistermiddag plotseling gestopt met varen. De exploitant van de veerdienst heeft faillissement aangevraagd en stopte er per direct mee. Daardoor strandden reizigers bij de aanlegsteigers. Er werden bussen ingezet om gestrande mensen alsnog te vervoeren en ook de lokale roeivereniging zette een fiets- en voetveer in.

De veerdienst kampt al veel langer met problemen. Volgens de provincie Zuid-Holland leek het er eerst op dat die problemen alleen werden veroorzaakt door een technisch probleem met de veerponten. Maar gaandeweg bleek volgens de provincie dat de exploitant ook niet genoeg geld had om de veerponten in bedrijf te houden. De veerpont voor auto's voer al enige maanden niet meer.

De exploitant zegt echter dat de provincie onvoldoende wilde bijspringen met geld, meldt Rijnmond. Door de coronapandemie viel het aantal reizigers tegen. Ook bleken reparaties duurder dan verwacht en waren de brandstofkosten veel hoger dan voorzien, aldus exploitant Blue Amigo.

CNV boos, 'een warboel'

De komende dagen worden er afwisselend bussen en een fiets-voetveer ingezet om mensen alsnog van Maassluis naar Rozenburg te vervoeren, meldt de provincie. Het bedrijf Damen is volgens Zuid-Holland bereid om "op korte termijn" te starten met een noodveer. Damen heeft in de buurt van Rozenburg ook een scheepswerf.

Vakbond CNV zegt geen begrip te hebben voor het faillissement. Zo'n 25 mensen verliezen volgens de vakbond hun baan. CNV wijst met de beschuldigende vinger naar zowel de provincie als Blue Amigo. De provincie wilde volgens de bond "voor een dubbeltje op de eerste rang zitten" en Blue Amigo heeft er volgens de bond "een warboel" van gemaakt. Eerder verzorgde Connexxion de veerdienst.