Amerikaan zat 33 jaar lang onterecht in gevangenis

Een man uit de Amerikaanse staat Californië heeft 33 jaar lang onterecht in de gevangenis gezeten. De 55-jarige Daniel Saldana werd in 1990 veroordeeld voor poging tot moord, maar blijkt onschuldig. Hij is vrijgelaten, zo heeft justitie in Los Angeles laten weten.

Saldana werd veroordeeld voor het schieten op een auto met daarin zes tieners. Twee van hen raakten gewond, maar overleefden het. De schutters hadden de tieners onterecht aangezien voor bendeleden.

Saldana, destijds een bouwvakker, was een van de verdachten en kreeg 45 jaar cel voor zes keer poging tot moord en het schieten op een voertuig.

Ontlastende verklaring

Justitie begon een onderzoek naar de zaak toen de officier lucht kreeg van een ontlastende verklaring van een andere veroordeelde in de zaak. Die had in 2017 tijdens een verhoor gezegd dat Saldana "op geen enkele manier" betrokken was bij de zaak en ook niet op de plek van het schietincident was.

Een voormalig officier van justitie had dat destijds wel gehoord, maar had de ontlastende informatie niet gedeeld met Saldana, zijn advocaat of met het kantoor van de regionale aanklager.

Pas in februari dit jaar kwam het verslag van het verhoor uit 2017 alsnog op het bureau van de aanklager in de regio Los Angeles terecht en al snel bleek Saldana niets met de zaak te maken hebben. "Het is vreselijk om iedere dag op te staan en te weten dat je onschuldig bent, maar toch vast te zitten", zei Saldana volgens Amerikaanse media. "Ik ben zo blij dat deze dag toch gekomen is."

Regionaal aanklager George Gascón heeft zijn excuses gemaakt. "Het is niet alleen een tragedie om mensen vast te zetten voor een misdaad die ze niet hebben begaan", zegt hij. "Elke keer dat deze onrechtvaardigheid plaatsvindt, lopen de echte verantwoordelijken nog steeds vrij rond om meer misdaden te plegen."