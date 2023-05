Boef en Broederliefde grote winnaars van FunX Music Awards

Boef is dit jaar de grote winnaar van de NPO FunX Music Awards, de muziekprijzen voor de beste hiphop-artiesten, zangers, dj's en groepen uit Nederland. De rapper nam bij de uitreiking in Amsterdam vier awards in ontvangst.

Boef, die eigenlijk Sofiane Boussaadia heet, won de prijzen voor beste mannelijke artiest, voor beste sociale media, voor beste rapper en kreeg ook de prijs voor de beste samenwerking voor het nummer Probleem, samen met Christian D en $hirak.

Ook Broederliefde viel in de prijzen. De populaire hiphop-formatie kreeg de prijs voor beste groep en viel ook in de prijzen voor het album Strandje Aan De Maas en het nummer Stunten (samen met KA). Yade Lauren won de prijs voor beste vrouwelijke artiest. Andere winnaars waren onder meer Katnuf, Edson Cesar en Trobi.

De awards van de publieke jongerenzender werden voor de tiende keer uitgereikt.