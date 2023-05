Bewoners verpleeghuis Zaandam geëvacueerd vanwege brandende tuinmeubelen

Vanwege een brand bij een verpleeghuis in Zaandam is een groep bewoners geëvacueerd. Het gaat volgens de brandweer om dertig à veertig mensen. De brand is inmiddels uit, maar het is nog onduidelijk of de bewoners de nacht elders moeten doorbrengen.

Buiten het gebouw stonden tuinmeubelen in brand. Volgens de brandweer kwam daarbij zo veel rook vrij dat besloten is om een deel van verpleeghuis Oostergouw te ontruimen. "Er wordt nu nader onderzoek gedaan om te zien of de bewoners weer terug kunnen", zegt de woordvoerder. Twee medewerkers van het verzorgingshuis hebben rook ingeademd tijdens de ontruiming en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De bewoners zijn voor nu opgevangen in een andere ruimte op het terrein van het verpleeghuis.