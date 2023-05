Donar is slap ZZ Leiden de baas en neemt leiding in titelstrijd

De basketballers van Donar hebben in de play-offs om de landstitel het derde duel gewonnen. De Groningers wonnen bij ZZ Leiden met 64-55 en leiden nu met 2-1 in de best-of-five-serie.

Of het vermoeidheid of de spanning was: beide ploegen kwamen niet in de buurt van hun beste spel. Vooral Leiden maakte er af en toe een potje van. De ene na de andere bal werd ingeleverd en als er al aangelegd werd voor een schot, ging het meestal mis.

Even spannend

De verdediging was wel op orde, waardoor Donar geen groot gat kon slaan. In het laatste kwart werd het zelfs nog even spannend, maar mede dankzij Steph Branch en Clay Mounce (beiden goed voor zestien punten) bleef Donar aan de goede kant van de score.

De volgende wedstrijd is zaterdagavond in Groningen.