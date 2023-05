United grijpt ticket Champions League, maar verliest Antony met blessure

In zijn eerste seizoen als manager van Manchester United is Erik ten Hag erin geslaagd om zich met zijn team te plaatsen voor de Champions League. Een 4-1 zege op Chelsea leidde tot blijdschap op Old Trafford.

Ten Hag stapte vorig jaar zomer in bij een club in verval, die snakte naar prijzen. Na het vertrek van vedette Cristiano Ronaldo, die onder de Nederlander op een zijspoor was beland, nam de cohesie binnen de ploeg toe en dat leidde tot resultaat.