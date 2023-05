Degradatiezorgen Valencia en Kluivert niet voorbij met verlies op Mallorca

Valencia CF blijft nog volop verwikkeld in de strijd tegen degradatie in La Liga. Met Justin Kluivert als invaller verloor de zesvoudig kampioen van Spanje donderdagavond met 1-0 van RCD Mallorca.

Vedat Muriqi maakte in In Palma de Mallorca in de 64ste minuut het winnende doelpunt. Voor Kluivert, die drie keer scoorde in de voorgaande zes wedstrijden, was het een moeilijke avond. Bij een overval in zijn huis in de buurt van Valencia raakte zijn vriendin woensdagavond gewond. Toch wilde Kluivert spelen.

Dertiende plaats

Valencia staat met 40 punten uit 36 duels weliswaar nog op de dertiende plaats, maar het verschil met nummer Real Valladolid is slechts twee punten. De onderste drie teams na 38 duels degraderen. Valencia speelt nog thuis tegen RCD Espanyol en uit tegen Real Betis.