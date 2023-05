Oath-Keepers oprichter krijgt hoogste celstraf tot nu toe voor Capitoolbestorming

De oprichter van de Amerikaanse ultranationalistische burgermilitie Oath-Keepers is veroordeeld tot achttien jaar gevangenis voor zijn aandeel in de Capitoolbestorming. Stewart Rhodes kreeg de hoogste straf die tot nu toe is gegeven in die zaak. Tegen hem was 25 jaar geëist.

Volgens de rechter is Rhodes een gevaar voor het land. Vorig jaar november werd hij schuldig bevonden aan "opruiende samenzwering". Aan de Capitoolbestorming namen de Oath-Keepers samen met andere milities als de Proud Boys deel. Ze gebruikten militaire strategieën om het parlementsgebouw in Washington binnen te dringen.

Naast Rhodes zijn nog duizend andere bestormers aangeklaagd. Bijna driehonderd van hen zijn al veroordeeld. Eerder deze maand werd een man uit Kentucky veroordeeld voor veertien jaar cel.