Zevende Premier League-titel voor Van Gerwen, die nu recordhouder is

Price pakte de volgende twee legs, maar Van Gerwen maakte een break meteen ongedaan en ging met 8-4 aan de leiding. Price was geslagen en zag zijn opponent het duel naar zich toetrekken, met in de vijftiende leg nog een knappe finish van 150.

Michael van Gerwen heeft in Londen zijn zevende Premier League-titel veroverd door in de finale af te rekenen met Gerwyn Price: 11-5. Van Gerwen is nu recordhouder. Vooraf stond hij met zes eindoverwinningen nog op gelijke hoogte met Phil Taylor.

In de bomvolle O2 Arena, gevuld met ruim 11.000 fans, ging het aanvankelijk gelijk op tussen Van Gerwen en Smith. Van Gerwen plaatste bij een stand van 2-2 in legs de eerste break en liep vervolgens uit naar een 2-6 voorsprong.

Welshman Price had in de andere halve finale geen enkele moeite met landgenoot Jonny Clayton: 10-2.

In de halve finales van de play-offs in Londen maakte Van Gerwen tegen wereldkampioen Michael Smith al een prima indruk: 10-8.

Wisselvalligheid

De laatste weken presteerde Van Gerwen nog bijzonder wisselvallig. Tijdens de zesde speelavond was hij voor het laatst de beste en op de laatste tien speelavonden won hij geen enkele keer drie duels op een rij.

Vorige week meldde hij zich in Aberdeen af voor zijn halve finale, omdat hij last had van een schouderblessure. Kort daarna maakte hij bekend dat hij hoe dan ook zou deelnemen aan de play-offs in Londen. En met succes.