Zevende Premier League-titel in zicht voor Van Gerwen, die Price treft in eindstrijd

Michael van Gerwen ligt nog altijd op koers voor zijn zevende Premier League-titel, een record. In de halve finales van de play-offs in Londen maakte hij tegen wereldkampioen Michael Smith een prima indruk: 10-8.

Van Gerwen treft later op donderdagavond Gerwyn Price in de eindstrijd. Welshman Price had in de andere halve finale geen enkele moeite met landgenoot Jonny Clayton: 10-2.

In de bomvolle O2 Arena, gevuld met ruim 11.000 fans, ging het aanvankelijk gelijk op tussen beide kemphanen. Van Gerwen plaatste bij een stand van 2-2 in legs de eerste break en liep vervolgens uit naar een 2-6 voorsprong.