Keti Koti Festival dit jaar op Museumplein door verwachte drukte

Het Keti Koti Festival wordt vanwege de drukte dit jaar niet gevierd in het Amsterdamse Oosterpark, maar op het Museumplein. De organisatie van de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij verwacht een hogere opkomst in Amsterdam en het park is daarvoor te klein.

In overleg met de gemeente is besloten het festival te verplaatsen. De herdenking vindt nog wel plaats bij het nationale slavernijmonument in het Oosterpark.

160/150 jaar

Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk praktisch werd afgeschaft. Tien jaar eerder, in 1863, werd er formeel een eind aan gemaakt.

Na de herdenking bij het slavernijmonument in het Oosterpark is altijd het Keti Koti Festival om de afschaffing van de slavernij te vieren. Dit jaar worden er meer bezoekers verwacht, onder andere doordat koning Willem-Alexander en koningin Máxima erbij zijn. Daarnaast is het dit jaar precies 160/150 jaar geleden is dat de slavernij is afgeschaft.