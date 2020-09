MXGP-coureur Febvre wint GP Mantova, Gajser leidt in de WK-stand

Glenn Coldenhoff is bij de Grote Prijs van Mantova in de MXGP niet in de buurt van het podium gekomen. De Brabantse motocrosser, eerder dit jaar winnaar van de GP van Letland en afgelopen zondag tweede bij de GP van Lombardije. moest genoegen nemen met de zevende plaats.

Coldenhoff eindigde als zevende in de eerste manche en werd vijfde in de tweede. In het WK-klassement staat hij na tien van de negentien wedstrijden op de vijfde plaats.

Prado begint met winst

Jorge Prado was de snelste in de eerste manche. In Noord-Italië reed 19-jarige Spanjaard zo'n beetje de gehele race op kop en bleef zo de Zwitser Jeremy Seewer en de Fransman Romain Febvre voor.

Febvre reed in de tweede manche naar de zege en dat was genoeg voor de dagwinst. Prado, die in de tweede omloop als zesde finishte, werd tweede in het dagklassement en de Sloveen Tim Gajser derde.

In de WK-stand leidt Gajser met 352 punten, vijf punten meer dan negenvoudig wereldkampioen Cairoli. Coldenhoff staat op 303 punten.

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings ontbrak nog altijd vanwege een blessure. De 25-jarige motocrosser kwam hard ten val tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Faenza. De komende weken moet Herlings nog rust houden.