Van de Zandschulp en Griekspoor beginnen Roland Garros tegen qualifier

Meer Nederlandse mannen zijn er niet van de partij in het enkelspel. Jesper de Jong ging in de laatste kwalificatieronde met opvallende cijfers in drie sets onderuit tegen de Serviër Hamad Medjedovic: 6-0, 2-6, 2-6.

Mocht Van de Zandschulp winnen, dan treft hij in de tweede ronde de Serviër Dusan Lajovic of Zhang Zhizhen uit China.

Daarna wacht vooral Griekspoor, die zich deze week vanwege een enkelblessure terugtrok van het ATP-toernooi in Genève, mogelijk een lastige hobbel op het gravel in Parijs.

Bij de vrouwen heeft Arantxa Rus nog de kans om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Zij speelt vrijdag in de laatste kwalificatieronde tegen de Japanse Honoka Uchiyama.

Alcaraz-Djokovic in halve finales

De loting heeft verder uitgewezen dat bij de mannen Carlos Alcaraz, de Spaanse nummer één van de wereld, en Novak Djokovic, recordhouder met 22 grandslamtitels, elkaar in de halve finales kunnen tegenkomen. Titelhouder en veertienvoudig toernooiwinnaar Rafael Nadal ontbreekt vanwege een heupblessure op het appel.

Bij de vrouwen neemt de als eerste geplaatste Poolse Iga Swiatek het in de openingsronde op tegen de Spaanse Cristina Bucsa. Een in het oog springende partij in de eerste ronde is die tussen de voormalig grandslamkampioenen Bianca Andreescu uit Canada en Victoria Azarenka uit Belarus.

Tweevoudig grandslamfinaliste Karolína Plisková uit Tsjechië en de Amerikaanse Sloane Stephens, US Open-winnares in 2017 en Roland Garros-finaliste in 2-18, staan eveneens tegenover elkaar.