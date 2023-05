Giraffe en jong dood tijdens bevalling in dierentuin Emmen

Een giraffe in dierentuin Wildlands in Emmen is gisteren doodgegaan tijdens de bevalling van haar jong. Het kalf was voor de geboorte al dood. Dierverzorgers van het park zijn "aangeslagen door het verdrietige nieuws".

De bevalling van giraffe Hidaya begon dinsdag al en duurde erg lang. Het jong lag verkeerd in de buik vanwege een teruggeslagen nek. Een normale bevalling bleek daardoor onmogelijk. Woensdag is de giraffe onder narcose gebracht.

Narcose bij giraffen is niet zonder gevaar vanwege hun lange nek en bijbehorende ingewikkelde bloedsomloop, schrijft Wildlands in een verklaring. De dierenarts van het park kreeg tijdens de ingreep nog hulp van een naburige dierenartspraktijk, maar de narcose werd het dier uiteindelijk fataal.

De giraffe was in verwachting van haar vijfde jong, schrijft RTV Drenthe. Hidaya beviel in november 2021 van een gezond jong met de naam Mwezi. Giraffen hebben een lange draagtijd: wel 400 tot 460 dagen.