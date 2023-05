Kritiek richt zich op Ajax, maar gemeente zette uiteindelijk streep door huldiging Ajax-vrouwen

Er was sinds gisteravond veel verontwaardiging over het afblazen van de huldiging van Ajax als landskampioen bij de vrouwen. De pijlen richtten zich in eerste instantie op de leiding van de Amsterdamse voetbalclub. Maar nu blijkt dat niet Ajax een streep heeft gezet door de huldiging, maar de gemeente Amsterdam. Volgens een gemeentewoordvoerder kwam Ajax met onoverkomelijke voorwaarden. De voetbalclub zou de huldiging pas na de zomer of in 2024 willen laten plaatsvinden. Dat was voor de gemeente als organisator geen optie. Die wilde de huldiging als afsluiter van het seizoen, zoals dat ook bij de mannen gebeurt. Voor een alternatief op de korte termijn zou Ajax niet hebben opengestaan. De huldiging werd daarom afgeblazen. Een nieuwe datum na de zomer wilde de gemeente niet. En dus komt er nu helemaal geen huldiging.

Burgemeester Femke Halsema verwelkomt samen met wethouder sport Sofyan Mbarki de voetbalsters van Ajax in haar ambtswoning. - ANP

Ajax gaf als reden "niet achter het moment en de locatie van de aangeboden huldiging" te staan. "Het kampioenschap is al even geleden (7 mei) en het momentum is dus voorbij. En het vermoeden is dat de opkomst tegenvalt, wat niet goed is voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal", aldus de club in een verklaring. Maar een huldiging onder andere voorwaarden had de club dus wel gewild, zo blijkt nu. 'Geen vijanden nodig' De Ajax-directie kwam meteen na het nieuws onder vuur te liggen. Mensen uit de voetbalwereld, de politiek en andere betrokkenen reageerden vol ongeloof. "Ronduit seksistisch", zei D66-fractievoorzitter van Amsterdam Ilana Rooderkerk. "Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig", reageerde international Merel van Dongen, die tussen 2015 en 2018 voor Ajax speelde. "Wat kunnen de Ajax-vrouwen eraan doen dat de ventjes hebben gefaald dit seizoen?", stelde Ajax-volger Arco Gnocchi.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Een gemiste kans, noemt sportjournalist Barbara Barend het besluit de huldiging af te gelasten op Radio 1. "De vrouwen hebben hier kneiterhard voor gewerkt. Ik denk dat als ze die huldiging alsnog doen, dat dan het hele Leidseplein vol staat." Barend snapt niet dat de club de huldiging maandag op het Leidseplein niet wilde. "Ik ben een beetje bang dat het uit angst geredeneerd is. Angst wellicht voor supportersrellen, vanuit de mannen. Angst dat er te weinig mensen op afkomen." Vooral dat laatste argument snapt ze niet. "Dit jaar speelde Ajax tegen Feyenoord in de Arena, waar meer dan 30.000 toeschouwers op afkwamen. Je moet zoiets doen juist om te zorgen dat er mensen op afkomen."

De Ajax-vrouwen werden vorige week ontvangen in de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema - ANP