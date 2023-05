Auto rijdt tegen hek bij Downing Street, bestuurder aangehouden

Een automobilist is tegen het hek gereden in de buurt van de ambtswoning van de Britse premier Sunak op Downing Street 10 in het centrum van Londen. Er zijn geen gewonden gevallen en de bestuurder is ter plekke aangehouden. Hij wordt verdacht van vernieling en gevaarlijk rijgedrag.

Op beelden die via sociale media worden verspreid is een lichte auto te zien die met lage snelheid tegen het hek rijdt. Dat gebeurde even voor 16.30 uur lokale tijd. Daarna zijn beelden te zien van de auto tegen het hek, terwijl de achterklep openstaat.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk of de automobilist met opzet handelde. De straat is afgezet en wordt bewaakt door politieagenten.