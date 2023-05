Zuid-Limburg krijgt instituut voor mijnschade: 'Geen eindeloze procedures'

Het is de bedoeling dat de regeling er nog dit jaar komt. Gemeenten, provincie en de staatssecretaris praten nog verder over de precieze invulling.

In Groningen zijn de belangen van de inwoners stelselmatig genegeerd en het ontbrak aan zorg en aandacht voor het gebied. Dat schreef de parlementaire enquêtecommissie gaswinning Groningen in haar eindrapport.

"De Groningen-aanpak is over de afgelopen zestig jaar niet erg succesvol geweest", zegt staatssecretaris Vijlbrief. "Ik probeer dit nu met de lessen van Groningen in mijn hoofd aan te pakken en te proberen de menselijke maat gelijk in te brengen."

De laatste mijn sloot op 31 december 1974. Toch hebben mensen bijna vijftig jaar later last van scheuren en verzakkingen in hun huizen. In 1994 zijn de pompen uitgezet die moesten voorkomen dat de mijnen vol kwamen te staan met water. Sindsdien stijgt het mijnwater, drukt het tegen de bodem en die gaat daardoor bewegen.

In Zuid-Limburg gaat het om een regeling waarvoor mensen ook met kleinere schades terechtkunnen. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog onduidelijk. De vraag is vooral in hoeverre mensen moeten bewijzen dat de schade is ontstaan door de mijnbouw.

"We willen daar mild in zijn", zegt wethouder Casper Gelderblom van Heerlen namens tien mijnstreekgemeenten. "Dus niet eindeloze procedures met heel veel bureaucratie zoals dat in Groningen is geweest."

De bedoeling is dat het op basis van aannemelijkheid gaat, zegt ook de staatssecretaris. "Wees je bewust dat mijnbouwschade niet aan te tonen is, maar wel aannemelijk. Dus die lessen proberen we juist te leren: menselijk, mild. Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker, ook hier in Limburg."