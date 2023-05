Scholen Amsterdam blijven na bedreigingen open

Scholen in de gemeente Amsterdam gaan na bedreigingen niet meer dicht. De gemeente en de scholen zeggen dat ze niet "zwichten voor onacceptabel gedrag dat het geven van goed onderwijs in de weg staat". Ruim twintig scholen in Amsterdam werden de afgelopen dagen bedreigd via social media.

De gemeente heeft in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten om de scholen open te houden. Dat doet Amsterdam "in het belang van leerlingen, studenten en schoolteams". Wel wordt de kanttekening gemaakt dat er in specifieke gevallen besloten kan worden om een school toch te sluiten.

De afgelopen dagen gingen verschillende scholen dicht vanwege de bedreigingen. Vanochtend hield basisschool De Notenkraker in Amsterdam-Zuid de deuren gesloten na een dreiging op Snapchat. Gisteren bleef de middelbare school Spinoza20first dicht omdat er op Snapchat gedreigd werd met een schietpartij.

Geen reële dreiging

De burgemeester, de politie en het OM gaan ervan uit dat er geen reële dreiging voor de scholen is, maar dat er sprake is van copycatgedrag. "Daders kopiëren elkaar in dit geval en halen een misplaatste grap uit die verstrekkende gevolgen heeft voor leerlingen, hun ouders, leraren en schoolbesturen."

"Het is heel begrijpelijk dat ouders, leerlingen en medewerkers zich zorgen maken over deze situatie", staat in een verklaring. Om dat op te vangen, wordt er op de scholen in kwestie begeleiding geboden. Ook kunnen leerlingen gesprekken voeren met hun mentor. Daarnaast worden er extra veiligheidsmaatregelen zoals een strenger deurbeleid genomen als dat nodig is.