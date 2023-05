SD Worx blijft domineren in Ronde van Thüringen: nu wint Guarischi

Barbara Guarischi heeft de derde rit in de Ronde van Thüringen gewonnen. De Italiaanse SD Worx-renster kwam na 94,8 kilometer juichend over de streep met ploeggenote Lorena Wiebes, die tweede werd.

De Spaanse Sandra Alonso ging met nog 35 kilometer te gaan op avontuur en zag de Belgische Margot Vanpachtenbeke even later bij haar aansluiten. SD Worx liet het duo enige tijd dromen van succes, maar dichtte de kloof precies op tijd.

Klasse apart

SD Worx, dat eerder de ploegentijdrit won en in de tweede etappe één, twee en drie werd, was een klasse apart in de sprint. De 32-jarige Guarischi trok de sprint voor Wiebes aan, maar ging zo hard dat Wiebes haar ploeggenote de zege gunde.