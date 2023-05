Jarige Thomas verdedigt roze trui met verve, ritzege voor Italiaans kampioen Zana

In de eerste van drie opeenvolgende loodzware ritten in de slotweek van de Giro d'Italia, over 161 kilometer van Oderzo naar Val di Zoldo, heeft Geraint Thomas zijn roze trui met succes verdedigd. De Brit van Ineos Grenadiers kwam samen met Primoz Roglic, kopman van Jumbo-Visma, over de finish. Bijna twee minuten eerder eiste de Italiaanse kampioen Filippo Zana de dagzege op. João Almeida (UAE Team Emirates), dinsdag nog winnaar op de Monte Bondone, duikelde van plek twee naar drie in het algemeen klassement, achter Thomas en Roglic.

Geraint Thomas en Primož Roglič - AFP

Het drieluik in de Giro, met vrijdag opnieuw een bergrit en zaterdag een klimtijdrit, begon vandaag met vier beklimmingen in aanloop naar de lastige finale in Val di Zoldo. Een kopgroep van zeven, met onder anderen Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), had zich eerder losgemaakt van het peloton en reed op zo'n 35 kilometer van de meet de Forcella Cibiana op, een klim van bijna tien kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7%. Het peloton, met de jarige rozetruidrager Thomas (37) in de gelederen, verkleinde de achterstand van zo'n zes minuten beetje bij beetje, maar Pinot en medevluchters bleven vooruit. De Fransman, nummer dertien in het algemeen klassement, pakte bovendien de bergtrui.

Thibaut Pinot - AFP

De kopgroep, met Pinot als drijvende kracht, dunde wel alsmaar uit. Op de klim naar Coi, met steile stukken tot 19%, kon alleen Filippo Zana (Team BikeExchange-Jayco) volgen. De klassementsrenners hielden zich aanvankelijk stil, maar Jumbo-Visma versnelde plots. Sepp Kuss, met kopman Primoz Roglic in zijn wiel, trapte op de pedalen en alleen Thomas en Eddie Dunbar (Jayco AlUla) haakten aan. João Almeida (UAE Team Emirates) moest passen. Demarrage Op 5,7 kilometer van de finish demarreerde Roglic en alleen Thomas had een antwoord in huis. Even later kwam, in eerste instantie, Kuss terug, met de achtervolgers, onder wie Almeida, op geringe achterstand. Terwijl Zana in Val di Zoldo Pinot in een sprint aftroefde voor de ritwinst, wist Roglic zijn achterstand van 29 seconden op Thomas, grotendeels dinsdag opgelopen, niet te verkleinen.

