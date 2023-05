Tweevoudig winnaar Luiten start na 'moeilijke tijd' sterk op KLM Open

Joost Luiten is goed begonnen aan de 103de editie van het KLM Open. De 37-jarige golfer uit Bleiswijk, die het toernooi in 2013 en 2016 won, staat met een score van -5 voorlopig gedeeld vijfde. De Spanjaard Jorge Campillo gaat met -9 aan kop.

Dit jaar keerde Luiten na een moeilijke periode vol blessures en mentale problemen terug op het hoogste golfniveau. Vorig jaar eindigde de tweevoudig winnaar van het KLM Open na een matig toernooi in de middenmoot.

'Was een moeilijke tijd'

"Het was een mentale blokkade", zegt Luiten. "Ik had het met chippen. De bal ligt er, maar je raakt hem niet. Mijn vader chipte nog beter. Dan wordt het moeilijk. Dat moet je zien te overwinnen en dat heb ik gedaan. Het was een moeilijke tijd."