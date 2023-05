John Kuipers wint Gouden Strop bij Nederlandse Thrillerprijzen: 'Onweerstaanbaar'

John Kuipers heeft met zijn boek Musserts schaduw de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het jaar. Hij kreeg de prijs bij de uitreiking van de Nederlandse Thrillerprijzen in Bibliotheek Neude in Utrecht.

"Hij heeft een boek geschreven dat spannend is, maar dat ons ook op een unieke locatie neerzet, op een uniek tijdstip in de geschiedenis van ons land: Den Haag in de zomer van 1940", zegt de jury over Kuipers, debuterend thrillerauteur. Het verhaal gaat over de Haagse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een moordonderzoek leidt onder meer naar NSB-leider Mussert. "De jury vindt de combinatie van originaliteit, spanning, vertelstem en gelaagdheid onweerstaanbaar."

Aan de Gouden Strop, die sinds 1986 wordt uitgereikt aan de beste spannende roman van het jaar, is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Kuipers kreeg de prijs uit handen van Marion Pauw, de winnaar van vorig jaar. Uit 41 inzendingen had de jury vijf boeken genomineerd.

'Ademt sfeer'

Niet alleen Kuipers viel in de prijzen vandaag in Utrecht. Gerrit Barendrecht won de belangrijkste lezersjuryprijs voor spannende boeken. Zijn boek, De Ripper connectie , werd door de lezersjury als winnaar kozen van de Hebban Thrillerprijs.

Volgens die jury "mengt Barendrecht feit en fictie tot geheel eigen verhaal". Ruim honderd mensen kozen vijf boeken uit een longlist die bestond uit vijftien oorspronkelijk Nederlandstalige thrillers. Vervolgens bepaalden een jury van boekverkopers, bibliotheekmedewerkers en recensenten de winnaar.

"De Ripper connectie ademt sfeer en beschrijft in toegankelijk proza het leven in Amsterdam aan het eind van de negentiende eeuw", zegt de lezersjury. "Het geeft interessante inkijkjes in het misdadigersbrein. Een boek dat bovendien een van de bekendste seriemoordenaars allertijden een nieuw gezicht geeft."

Kort verhaal

Vanavond wordt ook nog de Goeken Prijs, de prijs voor het beste Nederlandstalige korte spannende verhaal, bekendgemaakt. Dat gebeurt op de Avond van het Spannende Boek in Bibliotheek Neude in Utrecht.

Daar is tegelijk ook de aftrap van de Thriller Weken, de opvolger van de Thriller Tiendaagse, die duren tot en met 18 juni.