Aston Martin-teambaas Krack met vertrouwen naar Monaco: "Volgende stap een uitdaging"

Dit weekend komt het Formule 1-circus bijeen in de smalle straten van Monaco. De wedstrijd in Monte-Carlo is historisch, al is er ook kritiek. De races staan vaak niet bol van de gevechten, omdat inhalen lastig is. Voor Aston Martin-teambaas Mike Krack hoort het circuit echter gewoon bij de Formule 1.

"Monaco en de Formule 1 moeten samen blijven. Het is altijd fijn om hier te zijn. Natuurlijk hebben we moeilijkheden met de logistiek. Dat komt omdat we in een triple header zitten. We komen uit Imola. Hoewel we daar niet geracet hebben, hadden we daar alles wel klaargezet. Volgende week zetten we alles klaar in Spanje, en dat maakt het ingewikkeld. Aan de andere kant is het een geweldig evenement vol met historie. Je kan nergens zo dicht bij de auto's komen als hier."

Aston Martin is uitstekend begonnen aan het seizoen. Na een zevende plek bij de constructeurs vorig jaar, staat het team nu tweede op de ranglijst van de teams. Fernando Alonso haalde al vier keer het podium. Volgens Krack raken mensen al snel gewend aan de successen, en vraagt men al om meer. "Vooral onze baas, die wil meer zien", lacht Krack. "We zijn hier om mee te strijden, ons best te doen en te winnen. We wilden dit jaar een stap maken en dat is duidelijk gelukt. De volgende stappen zullen moeilijk worden, maar dat is de uitdaging."