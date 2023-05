Kunstenaar verkoopt wandkleed voor het precieze bedrag van zijn studieschuld

Het is hem gelukt, kunstenaar Mart Veldhuis heeft zijn wandkleed genaamd Eigen schuld verkocht. De kopers leggen er 45.879,40 euro voor neer, exact de hoogte van de studieschuld van Veldhuis. De kunstenaar maakte het gigantische tapijt als afstudeerproject om de stem van de leengeneratie te vertolken. Een generatie waar hij zelf ook bij hoort: de studenten die in de afgelopen jaren geen studiebeurs kregen en geld moesten lenen om hun studie te betalen. Hij zette het tapijt te koop voor het precieze bedrag van zijn studieschuld. Veldhuis moet nog wennen aan de gedachte dat hij door deze verkoop straks geen studieschuld meer heeft: "Er valt wel een last van m'n schouders. Het is heel onwerkelijk dat het gelukt is." Het tapijt wordt momenteel tentoongesteld in het Dordrechts Museum. Veel geïnteresseerden Tot Veldhuis' grote verbazing waren er maar liefst zeven geïnteresseerden in het tapijt. De Amsterdammer is met drie potentiële partijen om de tafel gegaan. Uiteindelijk koos hij voor Joke van Veen en Jaap Versteegh.

Het wandkleed 'Eigen schuld' - Killian Lindenburg

Eigen Schuld Het wandkleed Eigen Schuld is 4,70 meter lang en 1,50 meter breed. Op het kleed is de overheid als schuldverlener te zien in de vorm van twee grote leeuwen met dolken. In het midden van het kleed staat een student met een hoge studieschuld. Er zijn situaties afgebeeld die weergeven hoe het voelt om een studieschuld te hebben. De Albert Heijn staat bijvoorbeeld op het kleed als 'Altijd Pijn", omdat het volgens Veldhuis voor een student met een studieschuld pijn doet in de portemonnee om boodschappen te doen. Het tapijt is bewust onoverzichtelijk gemaakt, zodat het overprikkelend werkt. Volgens de kunstenaar is dat vergelijkbaar met de impact die een studieschuld heeft op je mentale gezondheid. "Ik was tijdens mijn studie altijd bezig met die schuld. Het zit altijd in je hoofd en je wordt er altijd mee geconfronteerd."